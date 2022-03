Une nouvelle étude d'Illusive révèle que pas moins d'un point d'extrémité d'entreprise sur six analysé présentait une forme de risque d'identité.Les risques d'identité exploitables permettent aux attaquants d'obtenir un accès initial, d'établir leur persistance sur un réseau, d'élever leurs privilèges, d'échapper aux défenses et d'accélérer leur mouvement latéral jusqu'à ce qu'ils aient pris le contrôle total.L'étude révèle que 87 % des administrateurs locaux ne sont pas inscrits à des solutions de gestion des accès privilégiés, telles que la solution LAPS (Local Administrator Password Solution) de Microsoft. La mauvaise configuration est également un problème, avec 40 % d'administrateurs fantômes (utilisateurs mal configurés disposant de privilèges involontaires) qui peuvent être facilement exploités.Plus d'un terminal sur dix (13 %) contient des mots de passe de comptes privilégiés qui ont été laissés exposés (par exemple, en raison de la mise en cache des informations d'identification). C'est l'équivalent numérique de laisser votre nom d'utilisateur et votre mot de passe écrits sur une note adhésive, et il existe une variété d'outils que les attaquants peuvent employer pour vider ces informations d'identification privilégiées afin de les exploiter.", explique Ofer Israeli, PDG et fondateur d'Illusive. "L'entreprise a également annoncé le lancement d'Illusive Spotlight et d'Illusive Shadow, sa plateforme brevetée de gestion des risques liés à l'identité permettant aux organisations de découvrir, d'atténuer et de se protéger automatiquement et en continu contre les risques liés à l'identité.Source : Illusive Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Quelles solutions sont mises en place au sein de votre entreprise pour avoir une visibilité complète sur les risques que présentent les données d'identités ?