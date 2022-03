Le message énumère les principales priorités visées par le groupe, notamment le réseau ferroviaire biélorusse, les entreprises de télécommunications russes et GLONASS, qui est l'alternative russe au réseau de navigation par satellite GPS (Global Positioning System).L'Ukraine a fait appel à ses pirates clandestins pour l'aider à protéger les infrastructures critiques et à mener des missions de cyberespionnage contre les troupes russes. Kiev a annoncé la formation de son "armée informatique" samedi.Une équipe de pirates axée sur la Biélorussie, qui a été utilisée comme une étape clef de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, appelée les cyberpartisans biélorusses, a déclaré mardi qu'elle y avait désactivé les systèmes de trafic ferroviaire et attaqué le réseau parce qu'il avait été utilisé pour transporter des soldats russes.La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opérations spéciales" qui, selon elle, ne vise pas à occuper un territoire, mais à détruire les capacités militaires de son voisin du sud et à capturer ce qu'elle considère comme de dangereux nationalistes.Source : L'armée informatique ukrainienneQue pensez-vous de ces nouvelles mesures prises par l'armée informatique ukrainienne ?