Les sites Web du Kremlin, de la compagnie aérienne Aeroflot et de la grande banque Sberbank sont parmi ceux qui ont connu des pannes ou des problèmes d'accès temporaires ces dernières semaines.Le ministère du numérique s'efforce de s'adapter aux nouvelles conditions, a-t-il déclaré, alors que les cyberattaques se multiplient.", a déclaré le ministère. "."Alors que la Russie est de plus en plus isolée des systèmes financiers et des chaînes d'approvisionnement mondiaux, le gouvernement a proposé une série de mesures visant à soutenir le secteur informatique, entre autres.Les entreprises technologiques auront accès à des conditions fiscales et de prêt préférentielles et le ministère du numérique a déjà suggéré que les entreprises informatiques russes discutent d'un transfert progressif des composants de support technique avec des entreprises étrangères.Citant des projets de documents gouvernementaux, Interfax a rapporté tard mercredi que le ministère du numérique avait proposé d'allouer 14 milliards de roubles (134,30 millions de dollars) pour soutenir les entreprises informatiques sous la forme de subventions.Source : Agence de presse TASSQu'en pensez-vous ?