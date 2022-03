Cette situation a un impact sur la capacité de ces entreprises à rester à flot, mais il s'avère que leur propre perception de leur sécurité pourrait laisser à désirer.ExtraHop a récemment mené une étude qui a révélé un écart important entre le niveau de sécurité que les entreprises estiment être le leur et le type de sécurité qu'elles ont réellement à offrir. Ceci étant dit, il est important de noter que 64 % des entreprises qui ont subi un incident de cybersécurité ont admis qu'elles avaient mis en place des systèmes de sécurité plutôt obsolètes, ce qui rend probable que leurs problèmes aient été causés par leurs propres fautes.Le contraste est assez frappant avec les 77 % de grands décideurs du monde de l'informatique qui estiment disposer de protocoles de sécurité vraiment solides. Il y a un écart évident entre ce qu'ils perçoivent comme étant vrai et ce que la réalité de la situation reflète réellement. Il est grand temps que ces entreprises commencent à prendre des mesures concrètes pour limiter les dommages futurs, principalement en changeant la manière dont elles traitent les menaces potentielles et en améliorant la façon dont elles modifient leurs protocoles de sécurité après coup.Environ 85 % des entreprises sont confrontées chaque année à au moins une attaque de ransomware. Il s'agit d'une statistique très préoccupante, car elle révèle à quel point l'entreprise moyenne est vraiment vulnérable, tout bien considéré et pris en compte. Il reste encore beaucoup de travail à faire avant que la confiance que ces entreprises ont dans leurs mesures de sécurité puisse être justifiée en grande partie. En attendant, il semble peu probable que le nombre d'attaques commence à diminuer dans un avenir proche.Source : Extrahop Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Trouvez-vous que les protocoles de sécurité au sein de votre entreprise sont adaptés au paysage actuel des menaces en ligne ?