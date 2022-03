", a déclaré Bryan Vorndran, directeur adjoint de la division cyber du FBI, lors d'une audition devant un panel de la Chambre des représentants des États-Unis.Dans les semaines qui ont suivi l'attaque non provoquée de la Russie contre l'Ukraine, la Maison Blanche et le ministère de la Justice ont mis en garde les entreprises américaines contre des renseignements suggérant que la Russie a pris des mesures préliminaires pour lancer des cyberattaques.M. Vorndran a déclaré aux législateurs que les "cas de balayage russe" de réseaux dans le secteur de l'énergie aux États-Unis ont augmenté récemment, et il a dit que cette activité représente une "phase de reconnaissance" par la Russie pour essayer de comprendre les défenses d'une entreprise et de savoir si elle a des vulnérabilités qui pourraient être exploitées.", a-t-il noté, ajoutant plus tard dans son témoignage que la Russie représente "" et qu'elle est "".L'année dernière, bien avant l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, le président américain Joe Biden a ouvertement averti le président russe Vladimir Poutine que certaines infrastructures critiques devraient être "" aux cyberattaques.Cet avertissement s'appliquait à 16 types d'infrastructures différentes - une référence apparente aux 16 secteurs désignés comme critiques par le département américain de la sécurité intérieure, notamment les télécommunications, la santé, l'alimentation et l'énergie.Depuis lors, M. Vorndran a déclaré aux législateurs qu'il avait connaissance de sociétés de logiciels, entre autres, qui ont été la cible d'attaques.", a-t-il déclaré. "".Source : FBIQu'en pensez-vous ?A votre avis, quelles seront les conséquences directes de ces nombreuses cyberattaques contre les Etats-Unis ?