VMWare Horizon est en tête de liste, 10 % des grandes entreprises ayant une instance exposée à l'Internet. Si elle est piratée, elle donne à un pirate un accès en aval. VMware Horizon a été touché quelques semaines après l'apparition de la vulnérabilité et des courtiers d'accès vendent des accès via des exploits Log4j.Viennent ensuite Jamf et PingFederate, qui sont utilisés par 1 à 2 % du marché des entreprises. Comme VMware, ils fournissent à un attaquant un accès supplémentaire en aval à d'autres systèmes - mécanismes d'authentification (Ping), d'automatisation (Jamf) - qui offrent aux attaquants une excellente occasion de pivoter et d'étendre leurs opérations.Log4j étant enfoui profondément dans des couches et des couches de code tiers partagé, il est probable que la vulnérabilité Log4j continuera d'être exploitée dans les services utilisés par les organisations qui utilisent beaucoup de logiciels libres.Il est conseillé aux entreprises de considérer que les actifs ayant un grand nombre d'accès sont les plus attaquables. Commencez par examiner les éléments que vous souhaitez le plus protéger et partez de là. Cela signifie qu'il faut ajouter la journalisation et la surveillance autour des applications clés ainsi que des actifs ayant un accès important, comme les VPN et les outils d'accès à distance.Source : Randori Qu'en pensez-vous ?