Il est intéressant de noter que ces kits sont un outil populaire pour de nombreux "pirates en herbe", car ils ne nécessitent qu'un minimum de connaissances techniques pour mener des cyberattaques. Cependant, certains de ces kits sont en fait fabriqués pour exploiter l'acheteur lui-même.Dans un rapport récent intitulé "The Global Threat Landscape of 2022", les analystes de Sectrio ont dévoilé le coût de ces dangereux kits d'attaque.Les outils logiciels malveillants tels que le RAT ou Remote Access Trojan/Tool permettent à quiconque d'obtenir un accès complet ainsi que le contrôle à distance du système de l'appareil de quiconque. Et vous seriez surpris d'apprendre qu'il s'agit du kit de cyber-attaque le plus rentable, dont les prix sur le dark web ne dépassent pas 5 dollars et peuvent aller jusqu'à 45 dollars.De même, les acheteurs peuvent trouver des kits d'attaque par phishing sur le dark web à des prix abordables. En moyenne, le principal kit de phishing des avengers whaling ne coûte pas plus de 7 dollars. Les kits de ce type sont connus pour cibler un grand nombre d'"", tels que les directeurs financiers et les PDG, qui sont amenés à partager des informations très sensibles. Les exemples les plus courants sont les virements effectués via des comptes frauduleux.Parallèlement, des outils conçus pour craquer les mots de passe sont disponibles à partir de 10 dollars. Les utilisateurs disposent ainsi d'instructions complètes, d'une assistance et d'une démo détaillée, qui leur permet de découvrir facilement les mots de passe des appareils.Dans la même veine, les kits d'attaque par déni de service distribué (DDoS) sont également disponibles sur le dark web. Ces packs permettent de bombarder les réseaux attaqués qui deviennent rapidement inaccessibles à tous les utilisateurs en raison de l'excès de trafic entrant.Les personnes à la recherche de suites de logiciels malveillants extrêmement dangereux comprenant des chevaux de Troie, des vers, des virus et d'autres programmes nuisibles n'ont pas à s'inquiéter, car ces packs sont disponibles à partir de 12 $ sur le dark web. Mais si vous êtes à la recherche de l'édition 2021 du pack de logiciels malveillants, vous risquez de payer deux fois plus cher car ces suites coûtent environ 21 $.Les packs ransomware de base ne sont pas non plus très chers, avec des prix commençant à 15 dollars et pouvant aller jusqu'à 76 dollars. Ces kits sont considérés comme les plus populaires du lot sur le dark web, car leurs recherches par mots clés suscitent le plus de discussions.Ces données prouvent clairement que les cyberattaques peuvent désormais être menées par n'importe qui, n'importe où et en toute simplicité. Elles s'adressent en particulier à ceux qui ont l'audace de pénétrer sur le dark web et de mener leur propre cyberattaque.Source : AtlasVPN Qu'en pensez-vous ?