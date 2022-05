Peu d'individus à travers le monde ont de bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Les mots de passe se répètent d'une plateforme à l'autre, ils sont assez simples pour être mémorisés et peuvent être forcés relativement facilement. Peu d'entre eux ont des anti-virus actifs ou des VPN qui se déchaînent sur leurs ordinateurs de bureau et autres appareils.Idéalement, il serait bon d'avoir au moins un gestionnaire de mots de passe à portée de main, mais, comme le travail quotidien est assez difficile et fastidieux, personne n'opte pour une sécurité active à moins d'en avoir vraiment, vraiment besoin.Cependant, il y a fort à parier que les entreprises du Fortune 1000, les plus riches du monde, pourraient envisager d'investir dans cette habitude.Des données ont révélé que les employés de Fortune 1000 avaient un taux moyen de réutilisation des mots de passe de 64 %, et que nombre d'entre eux étaient des mots de passe faciles à deviner, liés soit à des détails de la vie personnelle, soit à des discours liés au travail.Les employés de Fortune 1000 ne sont pas un monolithe : seuls leurs riches et insouciants supérieurs le sont. Certaines entreprises ont forcément de meilleures pratiques que d'autres, et cette étude ne porte pas sur toutes les entreprises de la même manière.Quoi qu'il en soit, l'exposition aux menaces s'accélère rapidement au fil des mois. SpyCloud associe plus de 600 millions de violations de la cybersécurité aux entreprises du classement Fortune 1000, ce qui constitue des statistiques troublantes pour les clients. Une partie de la responsabilité incombe aux cadres supérieurs : investir dans des gestionnaires de mots de passe ou des VPN, appliquer un semblant de règles et de règlements. L'argent peut continuer à rentrer ou non, mais plus les entreprises ignorent ces violations et la négligence des employés, plus d'autres personnes sont touchées.Source : Spycloud Qu'en pensez-vous ? trouvez-vous cette étude pertinente ?