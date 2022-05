Le shadow code des sites web représente un risque majeur pour les entreprises : 49 % des sites contiennent du code externe capable de récupérer les données saisies dans les formulaires

La chaîne d'approvisionnement numérique signifie que des scripts et du code hautement dynamiques et imprévisibles, provenant de tiers et d'ailleurs, imprègnent chaque aspect de la présence d'une entreprise sur le Web. Ce shadow code a conduit à des brèches très médiatisées, notamment le piratage de British Airways en 2018.Le rapport montre une moyenne de 15 scripts générés en externe sur chaque site, avec une moyenne de 12 scripts spécifiquement sur les pages sensibles. Les services financiers sont le secteur le plus exposé, avec près de 60 % de scripts supplémentaires en moyenne résidant sur les pages sensibles, et le double du nombre par page dans l'ensemble, avec le triple de scripts de quatrième partie.De vastes bibliothèques de scripts tiers sont disponibles gratuitement, ou à faible coût, à différents endroits et sont populaires car elles permettent aux équipes de développement d'ajouter rapidement des fonctionnalités avancées aux applications sans avoir à les créer et à les maintenir. Cependant, ces scripts contiennent aussi souvent du code provenant de parties supplémentaires plus éloignées de l'organisation qui les déploie.Le rapport révèle que 49 % des sites analysés contenaient du code externe capable de récupérer les données saisies dans les formulaires et d'"écouter" les clics des utilisateurs, et que plus d'un site sur cinq contenait du code externe capable de modifier les formulaires.En moyenne, un script sur quatre présentait du code de quatrième partie, de même qu'un script sur cinq sur des pages individuelles. Le nombre de scripts était cependant beaucoup plus important sur les pages sensibles, avec une moyenne de 12 scripts externes en contact avec tout, des informations d'identification aux détails financiers en passant par les comptes.Source : Source Defense Trouvez-vous ce rapport pertinent ?