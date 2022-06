Plus de la moitié (52 %) pensent que les cyberattaques entraîneront des violations catastrophiques. Ce haut niveau de confiance s'explique probablement par le fait que 90 % des entreprises déclarent que la mise en place de stratégies de confiance zéro est l'une de leurs trois principales priorités en matière de sécurité cette année, afin d'améliorer la cyber-résilience et de réduire la menace croissante d'attaques se transformant en catastrophes.Les résultats montrent également que la segmentation est considérée comme essentielle à la stratégie de confiance zéro. Elle permet d'empêcher les failles de se propager dans l'informatique hybride, du cloud au centre de données. 75 % des pionniers de la segmentation, c'est-à-dire ceux qui sont classés parmi les utilisateurs avancés, estiment que les outils de segmentation spécialisés sont essentiels à la confiance zéro et 81 % d'entre eux considèrent la segmentation comme une technologie importante.Les organisations qui ont adopté la segmentation zéro confiance économisent en moyenne 20,1 millions de dollars en temps d'arrêt des applications, évitent cinq cyberdésastres par an et prévoient d'accélérer 14 autres projets de transformation numérique et cloud au cours de l'année prochaine.", déclare PJ Kirner, cofondateur et directeur technique d'Illumio. "."Le rapport souligne également que l'hyperconnectivité créée par la transformation numérique a élargi la surface d'attaque et exposé les organisations à des risques jamais rencontrés auparavant. Les personnes interrogées déclarent que les attaques de la chaîne d'approvisionnement logicielle (48 %), les exploits de type "zero-day" (46 %) et les attaques par ransomware (44 %) sont les trois menaces qui les empêchent de dormir la nuit. 36 % ont été victimes d'une attaque de ransomware réussie au cours des deux dernières années.Source : Illumio Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?