Lancée par le groupe ransomware Maze, la double extorsion implique que les cybercriminels collectent les fichiers avant de les crypter. Puis, si l'organisation cible refuse de payer, ils menacent de divulguer des informations sensibles.Les chercheurs pensent que l'adoption croissante des sauvegardes comme l'une des meilleures lignes de défense contre le cryptage des fichiers par les ransomwares a probablement influencé cette tendance. Les sauvegardes permettent aux victimes de restaurer leurs fichiers sans payer de rançon, mais elles ne les protègent pas de la pression coercitive exercée par la divulgation des données dans le cadre de la double extorsion.", explique Erick Galinkin, chercheur principal en intelligence artificielle chez Rapid7. "Les analystes de Rapid7 ont enquêté sur 161 divulgations de données distinctes entre avril 2020 et février 2022. Le groupe ransomware Maze, aujourd'hui disparu, était le chef de file de la double tactique d'extorsion en 2020, représentant 30 % des 94 incidents signalés entre avril et décembre 2020. Cette "part de marché" est remarquable puisque Maze n'a été actif que pendant 10 mois sur 12 cette année-là avant de s'éteindre début novembre 2020. Les autres principaux groupes de ransomware ayant divulgué des données cette année-là sont REvil/Sodinokibi (19 %), Conti (14 %) et NetWalker (12 %).Les données financières sont les plus souvent divulguées (63 %), suivies des données des clients/patients (48 %). La propriété intellectuelle est rarement divulguée en général (12 %), sauf dans le secteur pharmaceutique, où elle a été incluse dans 43 % des divulgations étudiées.Source : Rapid7 Qu'en pensez-vous ?