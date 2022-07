En outre, 94 % des répondants affirment que les investissements dans l'identité font partie d'initiatives stratégiques, notamment l'adoption du cloud (62 %), la mise en œuvre de la confiance zéro (51 %) et les initiatives de transformation numérique (42 %). 64 % des répondants affirment que la gestion et la sécurisation des identités constituent l'une des trois principales priorités de leur programme de sécurité.", explique Julie Smith, directrice exécutive de l'IDSA. "."Bien que les attaques liées à l'identité soient en augmentation et qu'elles aient un impact, 96 % des entreprises déclarent qu'elles auraient pu éviter ou minimiser la violation en mettant en œuvre des mesures de sécurité axées sur l'identité.Alors que 51 % des entreprises suppriment généralement l'accès d'un ancien employé dans la journée, seules 26 % le font systématiquement. De même, 43 % pensent que la mise en place d'une authentification multifactorielle aurait permis d'éviter les violations.Source : Identity Defined Security Alliance Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Quelle est la situation au sein de votre organisation ?