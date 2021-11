En outre, 84 % d'entre elles déclarent que le nombre d'identités qu'elles gèrent a plus que doublé, ce qui signifie qu'elles ont trop d'identités et d'informations d'identification à gérer, ce qui crée des failles dans leur réseau, comme en témoigne le fait que seuls 12 % des professionnels de la sécurité sont totalement convaincus de pouvoir prévenir une attaque basée sur les informations d'identification.L'enquête menée auprès de plus de 1 000 professionnels de la sécurité informatique dans le monde montre que la moitié des entreprises utilisent plus de 25 systèmes différents pour gérer les droits d'accès, et que plus d'une sur cinq en utilise plus de 100. Il n'est donc pas surprenant que près des deux tiers des personnes interrogées déclarent qu'une plate-forme unifiée permettrait de rationaliser la gestion des identités.Le problème de la gestion de la sécurité des identités en silos est qu'elle entraîne des niveaux de complexité et de risque importants. Selon l'étude, 85 % des organisations ont des employés qui disposent de plus d'accès privilégiés qu'ils n'en ont besoin, ce qui permet aux mauvais acteurs d'exploiter plus facilement des parties prenantes internes non averties pour obtenir un accès.", déclare Bhagwat Swaroop, président et directeur général de One Identity. "."La moitié des répondants à l'étude déclarent qu'une unification de bout en bout des identités et des comptes est nécessaire pour mieux répondre à l'évolution des conditions du marché.Source : One Identity Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Votre entreprise a-t-elle procédé à une plateforme unifiée afin de faciliter la gestion des identités ?Quels autres dispositions sont prises au sein de votre organisation pour prévenir les attaques basées sur les identités ?