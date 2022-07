L'étude de Cynet, basée sur les réponses de 200 RSSI de petites et moyennes entreprises, révèle que 58 % d'entre eux estiment que leur risque d'attaque est plus élevé que celui des entreprises, bien que ces dernières constituent une cible plus importante.En outre, 94 % d'entre eux déclarent qu'ils rencontrent des obstacles pour maintenir leur position de sécurité, notamment en raison du manque de personnel de sécurité qualifié (40 %), d'une analyse manuelle excessive (37 %) et d'une main-d'œuvre de plus en plus éloignée (37 %).La difficulté de gérer et d'exploiter leurs produits de protection contre les menaces est due au chevauchement des capacités (44 %) et à la difficulté de visualiser l'étendue complète d'une attaque (42 %). Par conséquent, 90 % des petites équipes de sécurité externalisent l'atténuation de la sécurité en recourant à un service de détection et de réponse gérées (MDR), tout en utilisant également les services d'un fournisseur de services de sécurité gérés (MSSP) (21 %) et les services d'un directeur de l'information virtuel (vCISO) (15 %).L'utilisation des outils de détection et de réponse aux points d'extrémité (EDR) a fortement augmenté d'une année sur l'autre (de 52 % à 85 % des répondants), et l'utilisation des outils de détection et de réponse étendues (XDR) a doublé (de 15 % à 30 %). Parmi les répondants, 77 % indiquent que l'EDR est désormais l'outil numéro un pour la détection des menaces, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 23 % de 2021. Ceux qui déclarent que la détection et la réponse réseau (NDR) est leur principale méthode de détection des menaces ont chuté de 46 % en 2021 à seulement 3 % dans l'enquête 2022.", déclare Eyal Gruner, PDG et cofondateur de Cynet. "."Source : Cynet Trouvez-vous ce rapport pertinent ?