En outre, 89 % des personnes interrogées sont très ou assez préoccupées par l'impact que le paysage actuel des menaces et la situation géopolitique auront sur leurs organisations.", explique Tim Jefferson, SVP, ingénierie pour la sécurité des données, des réseaux et des applications chez Barracuda. "."La nécessité d'investir davantage est reconnue, 96 % des chefs d'entreprise déclarant que leur organisation doit augmenter ses investissements dans la sécurité industrielle. 72 % des organisations indiquent qu'elles ont déjà mis en œuvre ou sont en train de mettre en œuvre des projets de sécurité IIoT/OT, mais beaucoup d'entre elles sont confrontées à des défis importants en matière de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la cyberhygiène de base.Ce sont les industries critiques pour les infrastructures qui sont en tête de la mise en œuvre, 50 % des entreprises du secteur du pétrole et du gaz ayant réalisé des projets de sécurité. Toutefois, seules 24 % des entreprises manufacturières et 17 % des entreprises de santé l'ont fait.Pour les organisations qui ont mené à bien des projets de sécurité IIoT et OT, 75 % n'ont subi aucun impact d'un incident majeur.", explique Klaus Gheri, vice-président de la sécurité réseau chez Barracuda. "."Source : Barracuda Networks Que pensez-vous de ce rapport ?Le trouvez-vous pertinent ?