Sans surprise, le secteur de la construction arrive en tête de liste avec 93 attaques, suivi de l'industrie manufacturière avec 86 attaques, de la finance avec 69 attaques, de la santé avec 65 attaques et de l'éducation qui complète le top 5 avec 63 attaques.Parmi les entreprises piratées découvertes par les recherches de NordLocker, on trouve non seulement de grandes organisations, comme une chaîne hôtelière mondiale, un conglomérat automobile ou une marque de vêtements mondiale, mais aussi de petites entreprises familiales comme un restaurant italien ou une clinique dentaire locale.", déclare Oliver Noble, expert en cybersécurité chez NordLocker. "."Le rapport s'intéresse également aux attaquants, la famille de ransomware la plus prolifique étant Conti, avec 450 attaques à son actif. REvil (210 attaques), DopplePaymer (200) et PYSA (188) figurent également parmi les groupes cybercriminels les plus célèbres et les plus actifs.Les cinq pays où les entreprises sont le plus attaquées sont les États-Unis (732 cas), le Royaume-Uni (74), le Canada (62), la France (58) et l'Allemagne (39).", explique M. Noble. "."Source : NordLocker