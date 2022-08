L'étude du spécialiste des technologies de protection de la vie privée TripleBlind révèle que 37 % des personnes interrogées estiment qu'une meilleure collaboration permettrait d'augmenter les revenus de 20 %. En outre, 46 % affirment qu'une collaboration accrue en matière de données donnerait à leur organisation un avantage concurrentiel sur les autres.Toutefois, cette collaboration n'est pas sans poser de problèmes. 64 % des personnes interrogées craignent que les employés des organisations avec lesquelles elles collaborent utilisent les données d'une manière non autorisée par les accords juridiques signés. 60 % craignent que les employés de ces organisations utilisent les données en violation de l'HIPAA et/ou d'autres réglementations relatives à la confidentialité des données, et 60 % craignent que la solution technologique d'amélioration de la confidentialité (PET) déployée par les partenaires de collaboration en matière de données modifie les données de manière à rendre les résultats des analyses inexacts.Les organismes de santé sont, peut-être à juste titre, plus préoccupés par ces risques liés aux tiers que ceux des services financiers. La violation potentielle des règles de confidentialité par les partenaires inquiète 86 % des compagnies d'assurance santé, 71 % des hôpitaux et 50 % des systèmes de santé. En comparaison, 67 % des émetteurs de cartes de crédit et 63 % des banques interrogés s'inquiètent du fait que les utilisateurs de données utilisent les données d'une manière qui enfreint une ou plusieurs réglementations relatives à la confidentialité des données.", déclare Riddhiman Das, cofondateur et PDG de TripleBlind. "Source : TripleBlind Que pensez-vous de cette étude ? la trouvez-vous pertinente ?