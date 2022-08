Les détails d'une carte de crédit volée peuvent être achetés pour 8 dollars seulement, mais une carte avec un "fullz", c'est-à-dire des informations supplémentaires sur la victime qui rendent la carte plus utilisable, a beaucoup plus de valeur. Ces informations peuvent coûter jusqu'à 70 dollars.Les fullz peuvent comprendre le nom, l'adresse, le numéro de sécurité sociale, le permis de conduire, les références du compte bancaire et le dossier médical, le tout réuni en un seul paquet qui permet à l'acheteur de mieux utiliser la carte volée. Les cartes clonées, en particulier celles dont la limite de crédit est plus élevée, peuvent être encore plus chères, jusqu'à 1 500 dollars, car il y a plus de chances qu'elles fonctionnent.", explique Ziv Mador, vice-président de la recherche en sécurité chez Trustwave. "."Preuve de la professionnalisation croissante de la cybercriminalité, les données sont parfois assorties d'une "garantie". Si l'acheteur essaie d'utiliser l'un des numéros de carte et qu'il ne fonctionne pas dans un certain nombre d'heures, le vendeur lui en fournit un autre gratuitement. Certains vendeurs proposent également une assistance à la clientèle.", explique Mador. "Autre évolution intéressante : il existe désormais des sites proposant de créer de faux documents pour aider un acheteur à prouver à une banque ou à un établissement financier qu'il est bien le véritable propriétaire des titres qu'il a achetés. Un document d'identité tel qu'un passeport ou un permis de conduire peut coûter moins de 50 dollars et un selfie tenant un document -- comme l'exigent certaines routines de création de compte -- moins de 10 dollars.", ajoute M. Mador.Source : Trustwave Qu'en pensez-vous ?