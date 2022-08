L'étude montre que 67 % des personnes interrogées savent qu'il existe une prolifération des identités, mais ne savent pas comment y remédier. Et bien que 58 % aient estimé que la gestion des identités était d'une importance vitale, 61 % déclarent que leur entreprise considère que la gestion des identités prend trop de temps et est trop coûteuse pour être gérée efficacement de manière continue. Les répondants indiquent que les impacts négatifs les plus courants sont une augmentation de la dette technique (66 %) et une baisse de la productivité et du moral des employés (64 %).", explique Wade Ellery, directeur technique chez Radiant Logic. "."Le rapport montre également que 84 % des organisations ont signalé une violation d'identité et que 67 % en ont subi une au cours de l'année écoulée. De plus, 71 % des personnes interrogées n'ont pas de budget alloué aux projets liés à l'identité, tandis que 35 % craignent de ne pas être en mesure de protéger leur organisation contre les menaces de sécurité liées à l'identité.Parmi ces menaces, 85 % des personnes interrogées sont préoccupées par le fait que des utilisateurs se connectent à des applications personnelles avec des informations d'identification professionnelles et n'ont que très peu de succès à cet égard. 71 % indiquent que la plainte la plus fréquente des utilisateurs concernant la gestion des identités est la mauvaise intégration avec les nouveaux outils et applications et que l'obtention d'une aide pour ces problèmes nécessite du temps et des ressources de la part du support.", ajoute Ellery. "."Source : Radiant Logic Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?