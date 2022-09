En moyenne, une augmentation frappante de 300 % est constastée, et le rapport a prouvé comment les cibles communes comprenaient des utilisateurs parlant couramment l'anglais et l'espagnol. De plus, les acteurs se comportent comme des Deepfakes de célébrités et font le travail d'une manière extrêmement trompeuse.En moyenne, une augmentation frappante de 300 % est étonnante, et le rapport a prouvé comment les cibles communes comprenaient des utilisateurs parlant couramment l'anglais et l'espagnol. De plus, les acteurs se comportent comme des Deepfakes de célébrités et font le travail d'une manière extrêmement trompeuse.L'information provient d'une société de recherche en cybersécurité nommée Group-IB. Ils ont réussi à identifier environ 2 000 domaines qui ont été créés cette année et dans cette intention malveillante particulière.Dans le rapport récemment publié, le nombre de ces faux cadeaux en crypto-monnaies a été multiplié par cinq, ce qui est une comparaison saisissante avec ce qui a été observé l'année dernière.En moyenne, les sites ont une portée qui va jusqu'à 15 000 téléspectateurs, les principaux domaines que la plupart des gens jugent dignes de confiance ont également été inclus.Les chercheurs ont ensuite mis en lumière la manière dont les escrocs ont tenté de cibler quelques plateformes vidéo afin de mieux promouvoir leurs arnaques via des flux en direct. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils ont utilisé les noms de célébrités célèbres comme Elon Musk et Cathie Wood, parmi tant d'autres.YouTube se classe en tête de la liste, suivi de près par Twitch qui occupe la deuxième place.Ces flux promotionnels ont été vus comme provenant de quelques comptes qui ont été détournés par d'autres personnes impliquées dans l'escroquerie. Et ces complices ont même été récompensés par une part de leur travail qui pouvait aller jusqu'à 50 % des gains réalisés.Les experts ont indiqué que les chaînes ayant le plus d'abonnés étaient celles qui étaient le plus visées, car il était plus difficile de bloquer de tels événements. Il faut savoir que plus l'audience concernée est importante, plus le nombre de rapports nécessaires pour activer le système de modération de YouTube est élevé.De nombreuses campagnes mettant en scène des grands noms du monde du showbiz et du divertissement, y compris des visages connus comme Cristiano Ronaldo et Nayib Buckele, ont été mises en avant.Cela montre à quel point ces escrocs se sont montrés actifs dans ce domaine et comment ils ne prennent pas de nouveaux développements sous leur aile pour promouvoir les escroqueries de la manière la plus réelle qui soit.Mais quelle est la raison d'un tel afflux massif d'escroqueries apparaissant spontanément ? Selon certaines sources, la principale raison tient à la disponibilité d'outils faciles à utiliser. Ainsi, avec l'arsenal adéquat, les offres de crypto-monnaies peuvent sembler aussi réelles que possible. Et ils profitent de victimes vulnérables désireuses de gagner rapidement de l'argent en ligne.Bien que ces escrocs aient de faibles compétences techniques, ils parviennent tout de même à faire du bon travail, grâce aux outils disponibles en magasin.De même, les forums par lesquels ces activités sont menées sont également très bien développés. Il s'agit en fait ni plus ni moins d'une place de marché. Il est très séduisant et courant que des personnes n'ayant aucune connaissance en crypto s'impliquent et ciblent les autres de cette manière.En ce qui concerne les coûts liés à la réussite de cette arnaque, vous pouvez obtenir un bon deepfake pour seulement 30 dollars. Un concept complet d'escroquerie à la cryptomonnaie coûte 300 dollars, et les manuels ne coûtent que 100 dollars. Les boîtes à outils coûtent entre 500 et 1 500 dollars par mois.Un peu de sécurité et de sensibilisation peuvent vous aider à économiser des milliers de dollars. Ne donnez donc pas de détails sensibles, car vous ne savez jamais comment et où ils seront utilisés.En outre, toute promotion impliquant une célébrité de premier plan n'est pas toujours authentique. Sachez que les deepfakes existent et qu'ils visent des cibles vulnérables comme vous. Parcourez l'historique de la chaîne et vérifiez son nom. S'il ne s'agit pas de la chaîne officielle de la célébrité, il s'agit probablement d'un faux.Source : Group-IB Qu'en pensez-vous ?A votre avis, pour quelles raisons les gens continuent-ils de se faire avoir par ces arnaques ?