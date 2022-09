Cependant, les actifs MacOS sont deux à trois fois plus susceptibles de ne pas bénéficier de la gestion des correctifs que les clients et serveurs Windows. Cela signifie que 14 % des appareils Mac connectés aux réseaux d'entreprise fonctionnent en dehors des programmes de gestion des correctifs de l'entreprise.Les auteurs du rapport notent : "."Il existe également une menace imminente liée aux actifs périmés, c'est-à-dire ceux qui apparaissent dans la console de contrôle de la sécurité comme étant installés sur le dispositif mais qui, en réalité, n'ont pas été enregistrés depuis au moins deux semaines. Les données révèlent qu'environ 3 % de tous les actifs informatiques sont "périmés" en termes de protection des points de terminaison, tandis qu'un pour cent de tous les actifs informatiques sont périmés du point de vue de la couverture de la gestion des correctifs.Il s'agit essentiellement de "bombes à retardement", car l'entreprise pense que ces actifs sont équipés d'un agent et sont donc couverts, mais s'ils ne sont pas vérifiés, ils ne sont pas à jour avec les derniers correctifs.Le rapport conclut : "."Source : Sevco Security Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ? quels sont les plus gros défis auxquels les équipes de sécurité sont confrontées ?