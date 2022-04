Le paysage numérique est vaste et il n'existe pratiquement aucune entreprise qui ne fasse pas partie de ce système. On peut dire sans se tromper qu'à mesure que le panorama numérique s'élargit, la menace qui pèse sur lui s'accroît également. Étant donné qu'elles sont devenues un élément vital de la viabilité d'une entreprise, ces menaces doivent être traitées avant de causer des dommages importants. Une étude d'Intel donne un bref aperçu de la façon dont le panorama numérique évolue et s'adapte pour devenir plus sûr et plus convivial.Il n'est pas surprenant que les entreprises ne souhaitent travailler qu'avec des fournisseurs qui font de la sécurité numérique leur priorité absolue dans le paysage numérique actuel. Il est essentiel que ces fournisseurs soient capables de garder une longueur d'avance sur les menaces numériques. Le rapport d'Intel fournit des informations fascinantes sur le sujet. Leur rapport récemment publié indique que les entreprises accordent de l'importance à la modernisation de la sécurité. Le rapport précise également que cette innovation est privilégiée au niveau du matériel. L'entreprise dispose ainsi d'une couche de sécurité supplémentaire.En outre, les entreprises sont plus susceptibles de dépenser davantage lorsqu'elles achètent des technologies et des services sécurisés. Selon le rapport, les entreprises pourraient payer la somme astronomique de 172 milliards de dollars en 2022. Cette somme sera consacrée à l'amélioration et à la gestion de la cybersécurité. Étant donné que de plus en plus d'entreprises s'appuient sur des mesures de sécurité solides, on s'attend à ce que la tendance des entreprises à innover dans le domaine de la cybersécurité ne fasse qu'augmenter dans les mois à venir.Ces chiffres se limitent aux solutions de sécurité assistées par du matériel. Environ 36 % des personnes interrogées font déjà partie du nouveau système de sécurité assisté par matériel, tandis que 47 % envisageront et adopteront activement ces fonctionnalités dans les 6 à 12 prochains mois.Intel a également parrainé le Ponemon Institute pour mener une enquête indépendante. Environ 1406 personnes ont participé à cette enquête pour obtenir plus d'informations sur les systèmes de sécurité matériels. Cette étude indépendante a produit des notes complémentaires à celles du rapport d'Intel. Les principales conclusions de l'étude indiquent qu'environ 64 % des entreprises interrogées sont plus enclines à acheter des services haut de gamme et à intégrer leur matériel à des systèmes de sécurité.Le marché est plus ouvert au succès, puisque 53 % ont déclaré avoir mis à jour leurs systèmes de cybersécurité en raison de la pandémie. À l'heure actuelle, 36 % des grandes organisations travaillent déjà avec des solutions de sécurité assistées par du matériel. Quatre-vingt-cinq pour cent placent la mise à jour de leurs cybersystèmes sur leur liste de priorités. 64 % disent préférer les fournisseurs lorsqu'ils proposent à la fois des options de sécurité dans le nuage et des options de sécurité matérielle. Cette revue est localisée aux Etats-Unis.Source : Intel Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Votre entreprise prévoit-elle d'augmenter le budget consacré à la sécurité en 2022 ?