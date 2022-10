Selon 41 % des personnes interrogées, le fait de devoir se souvenir de plusieurs identifiants augmente le niveau de stress et nuit à la santé mentale. Alors que 37 % déclarent que le processus d'intégration dans leur emploi actuel a été long, déroutant ou difficile lorsqu'il s'agissait de se connecter à des comptes professionnels.En matière de sécurité, les organisations disent : "", puis elles ajoutent de nouvelles règles chaque fois que quelque chose ne va pas. Mais chaque nouvelle règle crée de nouvelles frictions pour les employés, ce qui agit comme un frein à leur pleine productivité", explique le Dr Karen Renaud, experte en sécurité centrée sur l'humain et membre de la faculté de l'Université de Strathclyde. "."Il semble que les problèmes de sécurité nuisent également aux entreprises d'autres manières. Plus d'un quart des employés (26 %) déclarent avoir renoncé à effectuer une tâche professionnelle pour éviter le problème de la connexion. 62 % déclarent manquer plus de 10 heures de réunion par an en raison de problèmes de connexion, et 38 % ont remis à plus tard, délégué ou sauté la mise en place de nouvelles applications de sécurité au travail en raison de processus de connexion fastidieux.Les frontières s'estompent également : 45 % des personnes interrogées utilisent leur adresse électronique personnelle, LinkedIn, Facebook ou un autre compte personnel pour l'authentification unique au travail. Cela met les entreprises en danger car elles ne sont pas en mesure de surveiller ces comptes pour détecter les risques de sécurité ou de s'assurer que les meilleures pratiques de sécurité sont respectées.Il est également inquiétant de constater que 27 % des employés - et 41 % des dirigeants à partir du niveau de vice-président - pensent qu'il n'y a pas de différence entre l'authentification unique et la réutilisation du même mot de passe sur plusieurs plateformes.", déclare Jeff Shiner, PDG de 1Password. "Source : 1Password Qu'en pensez-vous ? trouvez-vous cette étude pertinente ?Ce comportement se produit-il souvent au sein de votre organisation ?