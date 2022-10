48% du panel a indiqué connaître le ou les mots de passe en ligne d’une autre personne. Pour 64% d’entre eux, il s’agit de ceux de leur partenaire du moment et pour 14%, de leur ex-partenaire.





Parmi les mots de passe connus par un ex-partenaire, on retrouve ceux :



o Des réseaux sociaux (48%)



o De services de streaming (43%)



o D’un compte e-mail privé (31%)



o De services bancaires en ligne (21%)



o De comptes de paiement sur Internet (18%)





34% des Français soupçonnent leur ex-partenaire d’avoir utilisé leurs mots de passe à des mauvaises fins, avec en tête la tranche des 35-44 ans qui est la plus méfiante à cet égard (47%).





Voici les situations les plus dénoncées après l’utilisation abusive d’un mot de passe :



o La personne a modifié les paramètres de mon compte ou de mon appareil (29%)



o La personne a changé mon mot de passe et bloqué mon accès (22%)



o La personne m’a importuné, ainsi que mes amis (envoi de spams, etc. 22%)



o La personne m’a géolocalisé (21%)



o La personne a utilisé mon argent/a payé à partir de mes comptes en banque (17%)



o La personne a abusé de mon identité et s’est fait passer pour moi (16%)



o La personne a prélevé mon argent (15%)



o La personne a créé une dette (opérateur, e-shops etc.) (8%)

Changez tous vos mots de passe (streaming, e-mails, réseaux sociaux, comptes bancaires, gaming) et activez la double authentification : c’est la première et la plus importante des actions à mettre en place.





Désactivez la fonctionnalité de localisation si vous n’en avez pas besoin, et n’autorisez pas vos applications à accéder à votre position en dehors de leur utilisation.





Réinitialisez la liste des appareils autorisés à se connecter à vos comptes : vous seul aurez ensuite la main pour valider une connexion depuis tel ou tel appareil.





Bloquez votre ex-partenaire : la quasi-totalité des réseaux sociaux, applications de chat/messages et boîtes e-mails permet de bloquer certains contacts.





Vérifiez les paramètres de sécurité et de confidentialité de vos applications et réajustez si nécessaire.





Réinitialisez tous vos comptes sur vos sites e-commerce favoris liés à votre carte bancaire et/ou à un e-wallet (Paypal, etc.).





Soyez très prudents sur les sites de rencontre : n’indiquez pas vos réseaux sociaux, ni votre localisation, évitez les photos impliquant d’autres personnes, etc. Bon à savoir : certains sites offrent la possibilité de blacklister l’ex-partenaire intrusif par le biais de son numéro.

Mais lorsqu'il y a une séparation, l'étude révèle l'apparition d'abus technologiques :» s'inquiète Jaya Baloo, Responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Avast. «».Bastien Dubuc, Country Manager France chez Avast, explique : «. »Voici quelques conseils pour éviter tout usage malveillant de vos mots de passe :