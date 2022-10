Pourtant, l'enquête révèle que les entreprises sont non seulement toujours victimes, mais qu'elles sont de plus en plus susceptibles d'être touchées plus d'une fois : 50 % ont été touchées au moins deux fois, 20,3 % ont été touchées entre six et dix fois et 7,4 % ont été attaquées plus de dix fois.", déclare Ted Ross, PDG et cofondateur de SpyCloud. "."Selon 87 % des répondants, les rapports sur les logiciels malveillants voleurs d'informations d'identification tels que RedLine Stealer ont accru la préoccupation de leur organisation concernant les appareils personnels non surveillés en tant que point d'entrée potentiel pour les ransomwares. Les appareils non gérés sont très préoccupants car les équipes de sécurité ne sont pas en mesure de les surveiller pour détecter les menaces telles que les logiciels malveillants et les expositions aux applications tierces.", ajoute Ross. "Source : Spycloud Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?