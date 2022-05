La forme de cyberattaque la plus courante est sans doute le ransomware, 79 % des 1 200 experts en sécurité informatique interrogés dans le rapport ayant déclaré avoir été confrontés à des attaques de ce type. 35 % des attaques par ransomware ont entraîné la perte de données précieuses et l'impossibilité d'accéder aux systèmes, ce qui indique que de nombreux experts en sécurité ne savent pas comment tenir ces attaques en échec et pourraient ne pas réussir à les prévenir l'année prochaine.Malgré cela, environ 84 % des personnes ayant participé à cette enquête ont déclaré avoir commencé à élaborer une réponse standardisée aux attaques par ransomware. La création d'un guide officiel des réponses est utile car cela pourrait aider les professionnels à déterminer la meilleure pratique en un coup d'œil en s'appuyant sur les ressources combinées de l'industrie de la sécurité au lieu de devoir trouver une réponse par eux-mêmes.L'un des problèmes de cette stratégie est que 75 % des personnes qui ont commencé à travailler sur une réponse standard ne l'ont fait qu'après avoir été confrontées à une cyberattaque. Ce type de stratégie réactive peut être préjudiciable car elle n'empêcherait pas les attaques majeures, et les pertes subies par ces attaques réduiraient l'efficacité des futurs protocoles de sécurité. Il est essentiel que l'industrie de la sécurité commence à anticiper les attaques et à prédire comment et quand elles pourraient se produire, car se reposer sur ses lauriers la met en danger, tout comme les utilisateurs moyens.Source : Splunk Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Les entreprises pourront-elles enfin mettre en place une stratégie pour atténuer les ransomware cette année ?