Ce qui rend cette augmentation de 24 % d'autant plus inquiétante, c'est qu'elle s'est produite malgré une augmentation des investissements dans la cybersécurité parmi toutes les entreprises qui ont répondu aux questions de cette enquête.Cette étude a été menée auprès de plus de 300 professionnels de l'informatique spécialisés dans le domaine de la cybersécurité, ainsi qu'auprès d'environ 500 autres employés qui peuvent fournir un certain contexte sur la façon dont leur entreprise a évolué au cours de l'année écoulée. Cette enquête a révélé que les entreprises ont peut-être investi dans des solutions de cybersécurité plus robustes, mais que les cybercriminels ont également réussi à faire monter les enchères et à accroître leur propre efficacité afin de contourner les nouveaux obstacles.Un autre aspect de ce rapport à prendre en considération est qu'il révèle la probabilité que les entreprises soient ciblées plus d'une fois. 50 % des entreprises ont été confrontées à au moins une attaque répétée, tandis que 20,3 % ont subi entre 6 et 10 attaques. Par ailleurs, 7,4 % ont été confrontées à plus de dix attaques en l'espace d'une seule année, ce qui ne laisse que 22 % des entreprises qui s'en sont tirées avec une seule attaque.Il est plus probable qu'une attaque par ransomware se répète à l'avenir. Les entreprises n'ont donc pas beaucoup de temps pour trouver une solution permanente. Elles ont tendance à utiliser des solutions provisoires, ce qui ne suffit plus maintenant que le problème est devenu récurrent pour de nombreuses entreprises.Source : SpyCloud Qu'en pensez-vous ? trouvez-vous le rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?