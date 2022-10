L'étude de la National Cybersecurity Alliance et de CybSafe montre que sur plus de 1 700 incidents cybercriminels révélés par les participants, 36 % étaient des attaques de phishing qui ont entraîné une perte d'argent ou de données, tandis que 24 % déclarent avoir été victimes d'un vol d'identité.", déclare Lisa Plaggemier, directrice exécutive de la National Cybersecurity Alliance. "."Alors que 45 % des personnes interrogées déclarent être "", 62 % des utilisateurs n'ont pas du tout accès à des connaissances en matière de cybersécurité et un tiers d'entre eux disent compter sur l'aide de leurs amis et de leur famille.Les participants des États-Unis sont systématiquement plus susceptibles d'avoir été victimes de cybercriminalité. Il existe également des différences entre les générations : 20 % des millénaires et 18 % de la génération Z se sont fait voler leur identité au moins une fois. En comparaison, 27 % des milléniaux et 34 % de la génération Z ont perdu de l'argent ou des données à cause d'une cyberactivité nuisible comme le phishing. Ces chiffres diffèrent sensiblement de ceux des baby-boomers, dont 92 % déclarent ne jamais s'être fait voler leur identité et 88 % n'ont jamais perdu d'argent ou de données à la suite de cyberattaques.Il semble que les cybercrimes ne soient pas non plus signalés : 26 % des victimes d'usurpation d'identité et 31 % des victimes d'hameçonnage n'ont pas signalé leurs incidents directement aux fournisseurs de services ou aux forces de l'ordre. Les chiffres concernant les escroqueries à l'amour et la cyberintimidation sont encore pires : 45 % des victimes d'escroqueries à l'amour et 48 % des victimes de cyberintimidation disent ne pas avoir signalé les incidents lorsqu'ils se sont produits.Bien que 78 % des personnes interrogées considèrent que la sécurité en ligne est une priorité et que 66 % pensent qu'elle est réalisable, 46 % d'entre elles déclarent se sentir frustrées lorsqu'elles tentent d'assurer leur sécurité en ligne, et 39 % des utilisateurs qui tentent d'assurer leur sécurité estiment que les informations à ce sujet sont confuses.Les mauvaises habitudes persistent également : 36 % des personnes interrogées ne créent pas toujours des mots de passe uniques, tandis que 18 % seulement ont téléchargé un gestionnaire de mots de passe. 43 % des personnes interrogées déclarent n'avoir jamais entendu parler de l'AMF, et 37 % n'ont pas activé les mises à jour automatiques des logiciels. Par ailleurs, seuls 43 % des individus déclarent sauvegarder leurs données "toujours" ou "très souvent".", ajoute Mme Plaggemier. "Source : Cybsafe Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Les formations dispensées en cyberscurité sont-elles suffisantes pour protéger les utilisateurs ?