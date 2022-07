À la question de savoir pourquoi, 42 % des employés répondent qu'ils ne sauraient pas s'ils ont provoqué un incident et 25 % disent qu'ils ne se soucient pas assez de la cybersécurité pour en parler.En revanche, 99 % des responsables de la sécurité interrogés s'accordent à dire qu'une forte culture de la sécurité est importante pour maintenir une position de sécurité solide. Pourtant, bien qu'ils aient attribué une note de 8 sur 10 à la sécurité de leur organisation, en moyenne, les trois quarts des organisations ont connu un incident de sécurité au cours des 12 derniers mois.Bien que 48 % des responsables de la sécurité affirment que la formation est l'un des facteurs les plus importants pour établir une posture de sécurité positive, la réalité est que les employés ne sont pas engagés. Seulement 28 % des travailleurs britanniques et américains affirment que la formation à la sécurité est intéressante et seulement 36 % disent y prêter toute leur attention.", explique Kim Burton, responsable de la confiance et de la conformité chez Tessian. "."Les résultats révèlent également un net clivage entre les générations : 54 % des personnes interrogées âgées de plus de 55 ans se soucient "beaucoup" de la cybersécurité au travail, contre seulement 15 % des 18-24 ans. Cela explique pourquoi les employés plus âgés sont quatre fois plus susceptibles de bien comprendre les politiques de cybersécurité de leur entreprise que leurs homologues plus jeunes, et sont cinq fois plus susceptibles de suivre ces politiques.Les jeunes employés sont les moins susceptibles de voir quelque chose de mal dans des pratiques dangereuses comme la réutilisation de mots de passe, le vol de données de l'entreprise, le fait de laisser des appareils de travail sans surveillance ou l'ouverture de pièces jointes d'e-mails provenant de sources inconnues.Source : Tessian Trouvez-vous cette étude pertinente ?Les formations et sensibilisations à la cybersécurité intéressent-elles les employés de votre organisation ?Qu'en est-il de l'insouciance des jeunes employés ? rencontrez-vous également ce problème dans votre entreprise ?