De nombreuses personnes utilisant des appareils, des réseaux et des systèmes de communication pensent qu'elles connaissent bien la cybersécurité et qu'elles peuvent facilement se protéger et protéger leurs données. Cependant, un récent rapport de Kaspersky pourrait obliger de nombreuses personnes à revoir leur évaluation de la cybersécurité.Réalisé auprès de quelque 12 500 utilisateurs de la plateforme de sensibilisation à la sécurité de Kaspersky, le rapport montre que la plupart des gens ne possèdent qu'une connaissance limitée de la cybersécurité, ce qui les rend, ainsi que leurs entreprises, vulnérables à de dangereux problèmes de cybersécurité.En ce qui concerne les statistiques, Kaspersky indique qu'environ 90 % des 12 500 personnes interrogées ont surestimé leurs connaissances en matière de cybersécurité. C'est un chiffre assez important qui laisse penser qu'une grande partie des utilisateurs d'Internet et de la technologie ont cette mauvaise compréhension.En testant les compétences des travailleurs en matière de cybersécurité, Kaspersky a décidé de leur faire passer des tests de base et a identifié des erreurs courantes dans certaines des tâches les plus faciles.Le rapport a révélé que 83 % des travailleurs ne savaient pas quels détails de carte envoyer sur Internet, 73 % des travailleurs ne savaient pas comment vérifier les signes d'accès non autorisés sur leur compte, 70 % ne savaient pas quoi faire si une application récemment téléchargée leur demandait les mots de passe de leur compte Google, tandis qu'environ 51 % d'entre eux ne savaient pas quoi faire lorsqu'un collègue de travail leur demandait le mot de passe de leur ordinateur alors qu'ils étaient en voyage ou en congé.Ces résultats sont vraiment surprenants car ils sont considérés comme des tâches mineures et subalternes qui font partie de la vie quotidienne. Bien que ces tâches puissent sembler anodines et sans grand danger, elles peuvent en réalité mettre en péril les organisations et donner accès à des données importantes et à des réseaux dans des mains non fiables.Avec le temps, la plupart des organisations se sont dotées d'un grand nombre de services de protection de la vie privée qui les protègent des pirates. Ces derniers ciblent donc le moyen le plus facile de pénétrer dans les systèmes, à savoir les employés non informés et non formés.Source : Kaspersky Trouve-vous ce rapport pertinent ?Au sein de votre entreprise, comment est le niveau de compétence en cybersécurité des travailleurs ?