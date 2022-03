Le rapport inaugural Cyber Workforce Benchmark a analysé les connaissances, les compétences et le jugement en matière de cybersécurité à partir de plus d'un demi-million d'exercices et de simulations effectués par plus de 2 100 organisations au cours des 18 derniers mois.Les résultats montrent qu'il faut plus de trois mois (96 jours) en moyenne pour acquérir les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour se défendre contre les menaces de rupture. Mais cela contraste avec la nécessité d'une remédiation technique rapide.La fréquence des exercices de préparation aux cyberproblèmes varie considérablement d'un secteur à l'autre. L'analyse de plus de 6 400 décisions de réponse aux crises montre que les entreprises de technologie et de services financiers sont celles qui se préparent le plus aux cyberattaques, en organisant respectivement neuf et sept exercices par an. En revanche, les organisations chargées des infrastructures nationales critiques sont celles qui se préparent le moins, avec un seul exercice par an.L'attaque par ransomware est le scénario de crise qui suscite le plus d'incertitude chez les équipes d'intervention. Lorsqu'on leur demande s'ils paieraient la rançon, 83 % de toutes les organisations choisissent de ne pas le faire, mais 18 % des équipes gouvernementales d'intervention en cas de crise le font, bien que cela soit souvent contraire aux directives officielles.Selon Rebecca McKeown, directrice des sciences humaines chez Immersive Labs, il est important de comprendre comment les gens réagissent en cas de crise pour gérer la situation :."Source : Immersive Labs Trouvez-vous cette étude pertinente ?Votre entreprise prend-elle les mesures nécessaires afin d'éviter tout incident causé par une erreur humaine ?