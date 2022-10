Le dernier rapport State of the Software Supply Chain Report de Sonatype, publié aujourd'hui au DevOps Enterprise Summit, révèle également que 96 % des téléchargements de Java open source présentant des vulnérabilités connues auraient pu être évités parce qu'une meilleure version était disponible, mais qu'ils ont été ignorés.", déclare Brian Fox, cofondateur et directeur technique de Sonatype. ". "Le rapport montre également un écart entre la sécurité perçue et la réalité dans le développement de logiciels. 68 % des personnes interrogées sont convaincues que leurs applications n'utilisent pas de bibliothèques vulnérables connues, mais dans un échantillon aléatoire d'applications d'entreprise, 68 % contenaient des vulnérabilités connues.L'enquête révèle un biais permanent, les responsables faisant état de niveaux de maturité plus élevés que les autres. Cela n'est peut-être pas surprenant, car l'application Java moyenne contient 148 dépendances (20 de plus que l'année dernière), et le projet Java moyen est mis à jour 10 fois par an - ce qui signifie que les développeurs sont chargés de suivre les informations sur près de 1 500 changements de dépendances par an, par application sur laquelle ils travaillent.", ajoute M. Fox. "."Source : Sonatype Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?