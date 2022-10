VMware a récemment publié un rapport qui montre que les logiciels libres semblent présenter des problèmes de sécurité importants qui font que les entreprises hésitent à les utiliser, car ils peuvent exposer leurs systèmes à des cyberattaques et à d'autres menaces.53 % des entreprises ont déclaré qu'elles évitaient les logiciels open source par crainte d'une augmentation des cyberattaques, bien que cela ne soit pas leur plus grande préoccupation.Cet honneur douteux revient à l'absence de solutions non communautaires pour corriger les vulnérabilités et les failles de sécurité.50 % ont également cité la pénurie de correctifs assortis d'accords de niveau de service, car cela peut les rendre moins sûrs. Le rapport poursuit en soulignant l'importance des logiciels open source pour aider les entreprises à gérer leurs chaînes d'approvisionnement, mais l'abondance d'outils et le manque de normalisation des manuels d'aide peuvent y faire obstacle.60 % des entreprises qui ont répondu à cette enquête ont déclaré qu'elles aimeraient pouvoir accéder immédiatement aux correctifs de sécurité, l'analyse automatique des virus étant également une préférence pour 51 % d'entre elles. 41 % des entreprises ne sont actuellement pas convaincues de leur capacité à sécuriser leurs systèmes lorsqu'elles utilisent des logiciels open source, et c'est un problème qui doit être résolu, sinon leur utilisation continuera à décliner.Les avantages des logiciels open source sont nombreux et variés, mais il peut être difficile pour les entreprises de s'y fier étant donné l'état actuel de la cybersécurité. Il sera intéressant de voir si cette approche communautaire change maintenant que le logiciel libre est un pilier de tant de grandes entreprises et de sociétés, et de voir si cela aura un impact sur sa popularité dans le monde plus large des utilisateurs non commerciaux.Source : VMware Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?