Parmi les autres résultats, on note une augmentation de 55 % de l'utilisation d'applications non autorisées, notamment celles qui facilitent l'exfiltration des données en permettant aux utilisateurs de conserver l'historique du presse-papiers et de synchroniser les IP sur plusieurs appareils.On constate également une augmentation de 20 % de la recherche et de la création de lettres de démission de la part d'employés qui profitent du marché du travail tendu pour changer de poste et obtenir un meilleur salaire. L'étude révèle une augmentation de 200 % des travaux non autorisés effectués par des tiers sur les appareils de l'entreprise, en raison de l'augmentation du nombre d'employés exerçant des "activités parallèles".L'engagement du personnel diminue également de 50 % à l'approche des vacances. Cela signifie que lorsque les employés reviennent, ils consacrent du temps à des questions urgentes traitées avant la pause.Source : DTEX Trouvez-vous ces résultats pertinents ?Ces phénomènes se produisent-ils souvent au sein de votre organisation ?