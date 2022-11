En conséquence, les assureurs se bornent à présent à couvrir le strict nécessaire : seules 30 % des entreprises indiquent que leur contrat inclut des risques critiques parmi lesquels les ransomwares, les négociations avec les maîtres-chanteurs et la décision de payer la rançon.Selon l’enquête réalisée par Censuswide auprès de 300 décideurs informatiques aux États-Unis, près de 70 % des entreprises ont demandé à souscrire une cyberassurance. 93 % des demandes ont été approuvées et, dans 65 % des cas, la procédure aurait pris moins de trois mois. Si l’atténuation des risques est la première raison de ces demandes (40 %), un tiers (33 %) des participants à l’enquête indiquent qu’il s’agissait également d’une exigence de leur direction ou de leur conseil d’administration. 25 % précisent que leur décision a été surtout motivée par de récents incidents de ransomwares.Compte tenu de la pression venant de la direction de l’entreprise, il n’est donc pas surprenant que 93 % des responsables informatiques aient reçu le budget nécessaire pour la souscription d’une cyberassurance, et ce en dépit de la hausse des primes observée par 75 % d’entre eux à l’occasion de leur dernier renouvellement.», commente Art Gilliland, CEO de Delinea. «Parmi les autres principales raisons citées pour la sollicitation d’une cyberassurance figurent également des obligations contractuelles (24 %) ou encore de récents piratages de données (17 %). Une majorité des répondants (48 %) précisent que leur contrat couvre la récupération des données. Environ un tiers d’entre eux indiquent qu’il englobe la réponse aux incidents, le paiement des amendes réglementaires et les dommages aux tiers.51 % des répondants ont confirmé qu’une formation de sensibilisation à la cybersécurité était un critère d’éligibilité pour bénéficier d’une cyberassurance. Pour 47 % d’entre eux a été exigée la mise en place d’une protection antimalware, d’un logiciel antivirus, d’une authentification multi-facteurs (MFA) et d’une sauvegarde des données. À la question de savoir s’ils satisfaisaient à l’exigence des assureurs quant à l’utilisation d’une solution de gestion des accès à privilèges (PAM, Privileged Access Management), une proportion similaire a indiqué disposer d’une solution adéquate (43 %) ou, au contraire, devoir en acquérir une (42 %).», conclut Art Gilliland.Delinea est un fournisseur de solutions de gestion des accès à privilèges (PAM, Privileged Access Management) qui rendent la sécurité continue pour l'entreprise moderne et hybride. Elle permet aux organisations de protéger les données critiques, appareils, code et infrastructure cloud pour réduire les risques, assurer la conformité et simplifier la sécurité.Source : Delinea Trouvez-vous cette étude pertinente ?Votre entreprise a-t-elle souscrit à une cyberassurance ?