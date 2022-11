C'est la culture qui constitue le principal obstacle à la réussite, 71 % des personnes interrogées reconnaissant que la culture est le principal obstacle à leur progression DevSecOps, mais seulement 16 % d'entre elles considèrent la culture comme un domaine à optimiser dans les 12 à 18 prochains mois.La sécurité est considérée comme le moteur numéro un de la plupart des implémentations DevOps et DevSecOps. Pourtant, seuls 30 % se sentent confiants dans le niveau de collaboration entre la sécurité et le développement, 86 % rencontrent des difficultés dans leurs approches actuelles de la sécurité et 51 % admettent ne pas comprendre pleinement comment la sécurité s'intègre dans DevSecOps.Parmi les autres facteurs commerciaux qui favorisent l'adoption et l'évolution de DevOps au sein des entreprises, citons l'accent mis sur l'agilité, la réduction des risques commerciaux liés à la qualité, à la sécurité, aux temps d'arrêt ou aux problèmes de performance, ainsi que la nécessité de mettre en œuvre DevOps pour soutenir un mandat ou une migration vers le cloud. Les autres domaines mis en avant sont les efforts de modernisation de l'infrastructure, la politique en tant que code, l'adoption du cloud-native, le temps de retour sur investissement, les opportunités d'investissement et d'éducation.", déclare Sundar Subramanian, EVP et GM DevOps chez Progress. "".Source : Progress Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?