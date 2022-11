Malgré l'affirmation de SonicWall selon laquelle les attaques ont diminué depuis l'année dernière, l'attaque par ransomware a considérablement diminué dans certaines régions du monde, mais elle se poursuit dans d'autres. Contrôler une telle agression est devenu de plus en plus fastidieux.Le dernier rapport, qui couvre le troisième trimestre de 2022, indique que le nombre d'attaques par ransomware aux États-Unis a diminué de -51 %. En revanche, de nombreux incidents d'entreprises de cybersécurité ont été documentés dans d'autres nations, et le nombre de ces attaques continue d'augmenter quotidiennement. Ces attaques ont augmenté de 20 % au Royaume-Uni, de 38 % dans la région EMEA et de 56 % dans la région APJ, ce qui en fait les pays les plus vulnérables. Malgré cela, les attaques de ransomware ont considérablement diminué depuis 2022.En outre, le rapport soumis montre que depuis le début de l'année, les cas ont atteint 338,4 millions. De nombreuses entreprises sont confrontées à des problèmes concernant leur système de sécurité et s'inquiètent de ces attaques croissantes.La technologie a permis aux acteurs de la menace d'être plus avancés et plus aigus dans leurs techniques de capture de données privées. Ils peaufinent leurs compétences technologiques pour demander une rançon alors que les données sont sous la menace d'une arme. En outre, ces criminels ont intégré des systèmes, des outils et des dispositifs pour contrôler ces attaques. Ils travaillent en grand nombre pour voler les données des utilisateurs.Ces attaques constituent une menace importante pour les entreprises, et leurs propriétaires sont préoccupés par les attaques de ransomware. Une enquête montre que "89 % des personnes interrogées ont désigné les menaces à motivation financière comme leur principale préoccupation."Selon l'expert en menaces de SonicWall, Immanuel Chavoya, ces criminels sont devenus plus raffinés car ils savent comme tout le monde comment tirer profit de la technologie. Le nombre de ces attaques a augmenté, et ils ont une liste des personnes à cibler ensuite.De plus, ces attaques ne se limitent pas aux entreprises : les acteurs de la menace visent également les établissements de santé, les établissements d'enseignement et même les institutions gouvernementales. Le rapport a révélé que ces cas se sont tellement multipliés que le gouvernement a dû intervenir pour atténuer ces attaques.Pour voler des données privées ou toute autre information utilisée contre un individu, les attaquants de ransomware s'emploient à inciter les gens à partager leurs informations d'identification professionnelles. Par la suite, ils demandent le montant de la rançon, et si l'entreprise ne paie pas la rançon, ils diffusent au public l'intégralité des données sur leur site Web. Ce type d'attaque met en péril la réputation de l'entreprise.Source : SonicWall Trouvez-vous cette étude pertinente ?Pensez-vous que les attaques par ransomware vont s'amplifier dans les mois à venir ?