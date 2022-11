L'étude, basée sur une enquête menée auprès de plus de 1 200 professionnels de la cybersécurité, révèle que les attaques qui se produisent le week-end et pendant les vacances entraînent des coûts plus élevés et des pertes de revenus plus importantes pour les organisations que celles qui ont lieu en semaine. Plus d'un tiers des personnes interrogées ayant subi une attaque par ransomware pendant un week-end ou un jour férié déclarent que leur organisation a perdu plus d'argent en conséquence, soit une augmentation de 19 % par rapport à 2021. De toute évidence, les attaquants ne sont pas aussi désireux de prendre un congé.", explique Lior Div, PDG et cofondateur de Cybereason.Parmi les personnes interrogées dont l'entreprise a été touchée un week-end ou un jour férié, 34 % déclarent qu'il leur a fallu plus de temps pour réunir leur équipe de réponse aux incidents. Un peu plus d'un tiers (37 %) disent qu'il leur a fallu plus de temps pour évaluer l'ampleur de l'attaque, et 36 % disent qu'il leur a fallu plus de temps pour arrêter et se remettre de l'attaque. Les chiffres sont encore plus élevés aux États-Unis, où 44 % des personnes interrogées déclarent qu'il leur a fallu plus de temps pour évaluer et répondre à une attaque par ransomware pendant le week-end ou les vacances.Les résultats de l'enquête soulignent le fait que les modèles traditionnels de dotation en personnel du lundi au vendredi ne sont pas adaptés aux cybermenaces et peuvent rendre les entreprises vulnérables. 88 % des personnes interrogées ont manqué une fête ou un week-end en raison d'une attaque par ransomware. Dans le secteur des services financiers, plus de 90 % des personnes interrogées disent avoir manqué des moments en famille.", ajoute M. Div.Source : Cybereason Trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il dans votre entreprise ?