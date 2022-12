Au cours du deuxième trimestre de 2022, l'activité criminelle sur Telegram a connu un essor considérable, avec plus de 27 000 messages échangés sur la plate-forme. N'importe qui peut engager un acteur malveillant pour pirater un compte WhatsApp, Viber ou Telegram pour seulement 350 dollars, ce qui montre à quel point ces activités sont devenues abordables.Les chevaux de Troie d'accès à distance, ou RAT en abrégé, ont également été incroyablement populaires sur tous ces forums. Ils ont été mentionnés dans environ 30 % des messages analysés et peuvent être utilisés pour obtenir un accès illicite à l'appareil d'une autre personne. Les Infostealers arrivent en deuxième position avec environ 18 % des messages qui y font référence, suivis des botnets avec 16 %.Le prix d'une RAT via ces groupes Telegram varie entre 10 et 500 dollars, selon le type de logiciel malveillant recherché par l'acheteur. Tous les RAT les plus populaires ciblaient des appareils Android, de manière à ce que les utilisateurs d'Android soient plus susceptibles d'y être exposés.En ce qui concerne les Infostealers, l'éventail des prix est beaucoup plus large que pour les RAT. Ces formes de logiciels malveillants peuvent coûter entre 10 dollars et 3 500 dollars, et les acheteurs peuvent également bénéficier d'une solide assistance clientèle sur les canaux Telegram.Tout cela indique que la communauté des acteurs malveillants est de plus en plus organisée. Les logiciels malveillants en tant que service gagnent en popularité, ce qui n'est pas de bon augure pour l'avenir de la cybersécurité.Source : Positive Technologies Trouvez-vous cette étude pertinente ?Avez-vous déjà expérimenté ces genres d'attaques via messagerie ?