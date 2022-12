Une nouvelle étude de Tenable, basée sur des données collectées à partir de plus de 500 millions de tests, montre que 72 % des organisations restent vulnérables à Log4Shell en octobre de cette année.L'analyse de la télémétrie de Tenable a révélé qu'un actif sur 10 était vulnérable à Log4Shell en décembre 2021, y compris un large éventail de serveurs, d'applications web, de conteneurs et d'appareils IoT. En octobre 2022, les données ont montré des améliorations, avec 2,5 % des actifs vulnérables. Pourtant, près d'un tiers (29 %) de ces actifs présentaient des récurrences de Log4Shell après la réalisation d'une remédiation complète.", déclare Bob Huber, directeur de la sécurité chez Tenable. "."Certains secteurs s'en sortent mieux que d'autres, l'ingénierie (45 %), les services juridiques (38 %), les services financiers (35 %), les organisations à but non lucratif (33 %) et les administrations publiques (30 %) étant en tête du peloton avec le plus grand nombre d'organisations entièrement remédiées. Environ 28 % des organisations d'infrastructures critiques définies par la CISA sont également entièrement remédiées.Les organisations d'Amérique du Nord sont les plus susceptibles d'avoir entièrement remédié à Log4j (28 %), suivies par l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (27 %), l'Asie-Pacifique (25 %) et l'Amérique latine (21 %). L'Amérique du Nord est également la première région pour le pourcentage d'organisations qui ont partiellement remédié à la situation (90 %) par rapport à l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (85 %), l'Asie-Pacifique (85 %) et l'Amérique latine (81 %).Source : Tenable Qu'en pensez-vous ? trouvez-vous cette étude pertinente ?Qu'en est-il dans votre organisation ?