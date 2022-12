La prolifération des identités est un problème majeur, 52 % des entreprises gérant plus de 10 000 identités, qui comprennent les droits d'accès accordés aux employés, aux appareils, aux machines, aux identités numériques et aux clients.En outre, 42 % des entreprises déclarent que l'inefficacité des outils d'identité leur coûte plus de 100 000 dollars par an.", explique Mark Logan, PDG de One Identity. "Parmi les autres résultats, neuf organisations sur dix ont été touchées par une attaque basée sur l'identité au cours de l'année écoulée, et près de 70 % d'entre elles ont subi une attaque par hameçonnage. Mais selon 80 % des personnes interrogées, de meilleurs outils de gestion des identités auraient pu prévenir l'impact de nombreuses attaques de ce type.Sur une note positive, 90 % des entreprises interrogées déclarent qu'elles prévoient de consolider leurs outils de sécurité ou de gestion des identités. Plus de la moitié d'entre elles prévoient de le faire au cours de l'année prochaine. 54 % des personnes interrogées pensent également qu'une plate-forme d'identité unifiée pour la gestion des accès et des identités serait bénéfique pour la stratégie de gestion des identités de leur organisation.Source : OneIdentity Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?