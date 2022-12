En réponse à ces attaques, les entreprises ont commencé à analyser leurs mesures de sécurité. 80 % d'entre elles estiment qu'une défense de sécurité haut de gamme peut les aider à contrer ces attaques ou à en minimiser les dommages. Selon le rapport, les attaques par hameçonnage étaient les plus courantes, avec près de 68 % des entreprises touchées, suivies par le vol d'informations d'identification avec 38 %.Si l'on jette un coup d'œil sur les soixante dernières années, on constate que les choses n'ont guère changé en ce qui concerne les attaques d'identité. Les entreprises continuent de renforcer leurs défenses. 96 % d'entre elles utilisent un certain nombre d'outils pour protéger leurs données, tandis que 46 % utilisent plus de 25 outils différents.Cependant, l'augmentation du nombre de défenses ne signifie pas que les entreprises sont désormais protégées ; en fait, cela leur coûte plus de 100 000 dollars par an pour des outils qui ne sont même pas utilisés.Plus de 51 % des entreprises envisagent désormais de renforcer leurs outils au lieu d'en augmenter le nombre. 37 % d'entre elles estiment que de telles mesures leur permettront de s'adapter plus facilement aux évolutions avec le temps.À l'approche de la nouvelle année, on pense que le nombre d'identités utilisées par les entreprises va continuer à augmenter. Actuellement, 52 % des entreprises gèrent déjà plus de 10 000 identités différentes. La dernière approche suggère qu'une base commune pour les identités rendra les choses plus faciles à gérer.De cette façon, les entreprises peuvent réduire leurs dépenses annuelles et, en outre, offrir une plate-forme beaucoup plus sûre en protégeant leurs données contre de telles attaques.Il ne reste plus qu'à voir les résultats d'une base commune pour toutes les identités. Comme la fréquence des attaques ne cesse d'augmenter chaque année, il est difficile de croire que cela aidera les entreprises à résoudre leur problème.Source : One Identity Quelle lecture faites-vous de cet article ?Avez-vous déjà été témoin de ce type d'attaque ?