Talon a interrogé 258 travailleurs tiers, y compris des entrepreneurs et des pigistes, et a constaté que 89% d'entre eux travaillent à partir de dispositifs personnels, non gérés, sur lesquels les organisations n'ont pas de visibilité et ne peuvent donc pas appliquer la posture de sécurité de l'entreprise.Les personnes interrogées admettent utiliser les appareils sur lesquels elles travaillent pour diverses tâches, notamment : naviguer sur Internet pour des besoins personnels (76 %), faire des achats en ligne (71 %), consulter des courriels personnels (75 %), sauvegarder des mots de passe faibles dans le navigateur Web (61 %), jouer à des jeux (53 %), permettre à d'autres membres de la famille de naviguer (36 %) et partager des mots de passe avec des collègues (24 %).", déclare Ohad Bobrov, cofondateur et directeur technique de Talon Cyber Security. "Si l'on examine les technologies utilisées par les tiers pour accéder aux applications et aux données de l'entreprise, les solutions d'infrastructure de bureau virtuel (VDI) et de bureau en tant que service (DaaS) sont prédominantes, 45 % des personnes interrogées les utilisant lorsqu'elles travaillent pour des entreprises.Mais malgré leur adoption généralisée, les solutions VDI et DaaS peuvent créer des environnements complexes, coûteux et offrant une mauvaise expérience aux utilisateurs. En fait, 48 % des personnes interrogées déclarent que les outils informatiques et de sécurité ont un impact sur leur productivité d'une manière ou d'une autre.Source : Talon Cyber Security Quel est votre avis sur le sujet ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?