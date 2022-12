La Gig Economy crée-t-elle de nouveaux problèmes de cybersécurité ? 87 % ds contractants ont toujours accès aux comptes des clients après avoir terminé les tâches qui leur ont été confiées

La gig economy n'est pas exempte de problèmes. L'un de ces problèmes est le risque accru de cybersécurité. Lorsqu'une entreprise engage un contractant, elle doit lui donner accès à une certaine quantité de données sensibles. Selon Beyondidentity, 87 % de ces contractants déclarent qu'ils ont toujours accès aux comptes des clients après avoir terminé les tâches qui leur ont été confiées. Cela peut entraîner de graves menaces de cybersécurité si des mesures ne sont pas prises pour atténuer ce problème.Avec 59 millions d'Américains travaillant en free-lance, les "gig works" représentent désormais un tiers de la main-d'œuvre américaine. Il s'agit encore d'un phénomène relativement nouveau, de sorte que toutes les parties concernées s'habituent aux tenants et aboutissants de ce mode de travail. 71 % de ces entrepreneurs ont accès à des comptes financiers, 64 % à des canaux de communication et 63 % à des comptes opérationnels pour accomplir leur travail.D'autres domaines sont également à risque. 47 % des travailleurs indépendants doivent être en mesure d'ouvrir des comptes de médias sociaux, 42 % ont besoin de comptes cloud, 32 % ont accès aux comptes de messagerie de leurs clients et 22 % sont responsables de la gestion de projets.Par ailleurs, si 62 % des travailleurs indépendants affirment connaître parfaitement les protocoles de sécurité de leurs clients, 34 % d'entre eux déclarent ne les connaître que partiellement. 4 % ont même déclaré qu'ils ne connaissaient pas du tout les protocoles de sécurité de leur client.Cela signifie que, rien qu'en Amérique, des centaines de milliers de travailleurs indépendants sont directement à l'origine de perturbations en matière de cybersécurité. Sans compter les dizaines de millions de personnes qui ne connaissent que partiellement les protocoles de sécurité de leurs clients et qui les exposent donc à toutes sortes de cyberattaques et de problèmes de sécurité.En outre, il ne suffit pas de connaître les restrictions et les protocoles de sécurité pour s'y conformer. 41% des entrepreneurs ont admis qu'ils ne suivent ces protocoles que parfois. 24 % ont déclaré qu'ils les suivent souvent mais pas toujours, et 34 % qu'ils s'en tiennent toujours aux protocoles, quoi qu'il arrive.Le fait qu'une entreprise soit piratée après avoir engagé un entrepreneur est assez grave. 64 % ont signalé des achats non autorisés et une proportion similaire a déclaré que leur argent avait été volé. Le vol d'identifiants et de mots de passe a également été le résultat de 60 % des piratages, et 46 % des entreprises qui ont été piratées ont constaté que leur cote de crédit avait été détruite.Toute entreprise qui cherche à collaborer avec des travailleurs indépendants doit prendre des mesures pour réduire les menaces de cybersécurité qui peuvent si souvent en découler. Si elles ne le font pas, la gig economy pourrait devenir insoutenable à long terme.Source : BeyondIdentity Trouvez-vous cette étude pertinente ?Votre entreprise a-t-elle déjà été victime de contractants malveillants ?