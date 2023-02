AV-TEST a tenté de répondre à cette question en confrontant certains des systèmes de prévention des menaces les plus connus à 10 scénarios distincts dans lesquels un ransomware pourrait entrer en jeu. Trois variantes de logiciels ont obtenu le score maximum de 30 points.Il s'agit d'Internet Security de Kaspersky, de Microsoft Defender et du logiciel Application Whitelisting de PC Matic. Internet Security de Bitdefender n'a pas été trop mauvais non plus, tout comme Norton360 de NortonLifeLock, qui ont obtenu 29 points chacun.VIPRE Security s'est avéré particulièrement peu performant. Non seulement il est proche de la fin du classement avec seulement 27 points, mais il n'a pas détecté une seule des dix attaques.C'est un véritable signal d'alarme, car cela suggère que jusqu'à 10 % des attaques pourraient passer entre les mailles du filet, ce qui rendrait ce programme de protection contre les menaces moins fiable. Il n'est pas pour autant en bas de la liste, puisque V3 Internet Security d'AhnLab obtient cet honneur douteux avec seulement 24,5 points.Chaque logiciel a reçu une note sur 3 pour sa capacité à se défendre contre chaque attaque. Cela signifie que Kaspersky, Microsoft et PC Matic se sont parfaitement débrouillés dans les dix scénarios, tandis que les autres ont eu quelques lacunes ici et là.VIPRE Security aurait pu obtenir un total de 30 points, mais l'attaque manquée lui a fait perdre 3 points. AhnLab a obtenu de très mauvais résultats, car même s'il a détecté toutes les attaques, il n'a pas su y répondre de manière appropriée, ce qui en fait un choix risqué pour les entreprises.Source : AV-TEST Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que ces résultats sont pertinents ou utiles ?Quelle solution de protection contre les ransmowares utilisez-vous dans votre entreprise ?