Selon la dernière enquête d'ExpressVPN, les personnes âgées entre l'adolescence précoce et quarante-deux ans ont pour habitude de partager leurs mots de passe avec leurs partenaires. D'après les données, près de 81 % des Américains partagent leurs informations d'identification avec la personne avec laquelle ils sont en couple. Les données partagées par ces partenaires engagés peuvent aller de leur localisation à leurs coordonnées bancaires, en passant par les plateformes de médias sociaux ou les applications de streaming vidéo. L'enquête a permis d'observer que le partage de ces informations peut varier d'un endroit à l'autre.Les citoyens américains qui n'ont pas participé à cette pratique ont leurs raisons, comme l'utilisation des mêmes informations d'identification pour différentes plateformes. Le désir de garder les choses personnelles au cas où les choses ne fonctionneraient pas entre eux, la peur de perdre leur vie privée et de ne pas vouloir que leur partenaire les surveille.La plupart des couples qui ont participé à l'enquête ont déclaré qu'ils étaient prêts à partager leurs informations d'identification avant le mariage, tandis que 35 % d'entre eux étaient prêts à les partager après leur mariage. Le partage des mots de passe pour les sites de streaming vidéo tels que Netflix était le plus courant chez les couples, suivi des identifiants bancaires et des mots de passe pour les applications de médias sociaux.À la question de savoir comment le partage de ces informations les aide dans leur relation, les réponses ont été les suivantes : quarante-quatre pour cent d'entre eux pensent que cela les aidera à faire des économies, à rendre la relation plus transparente avec trente-cinq pour cent des voix, et à prouver leur loyauté et leur confiance avec trente et un pour cent et trente-trois pour cent, respectivement.Un autre élément d'information personnelle communément partagé entre un couple est la localisation de l'autre. Le partage de la localisation ne nécessite pas le partage des mots de passe. Il n'est partagé que pour s'assurer que l'autre personne est en sécurité ou pour tester sa sincérité ou sa fiabilité. Il a également été révélé que près de 46 % des hommes craignaient que s'ils ne partageaient pas leurs identifiants, leur partenaire pense qu'ils cachent quelque chose.Douze pour cent des participants à l'enquête regrettent d'avoir partagé leurs mots de passe avec leur ex, car ils continueraient à utiliser des services de streaming vidéo (44 %), à consulter des sites de médias sociaux (39 %) et à obtenir des informations bancaires (17 %). Près de 30 % d'entre eux pensaient que leur ex continuerait à utiliser leurs mots de passe pour voir ce qu'ils faisaient. C'est pourquoi il est conseillé de changer les informations d'identification le plus tôt possible et d'activer l'authentification multifactorielle pour sécuriser les comptes.L'enquête a porté sur deux mille personnes appartenant à différents pays, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.Source : ExpressVPN Que pensez-vous des résultats de cette enquête ? Les trouvez-vous pertinents ?Partagez-vous vos mots de passe avec votre partenaire ? Pour quelles raisons le faites-vous ou pas ?