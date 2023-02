Un nouveau rapport sur l'état de la sécurité du XIoT, rédigé par les chercheurs de l'équipe Claroty82, montre que les vulnérabilités de ces systèmes cyber-physiques divulguées au cours du second semestre 2022 ont diminué de 14 % depuis le pic atteint en 2021. Dans le même temps, les vulnérabilités découvertes par les équipes internes de recherche et de sécurité des produits ont augmenté de 80 % sur la même période, ce qui indique que les fournisseurs prennent le risque au sérieux.", explique Nadav Erez, VP des données chez Claroty. "La recherche montre que 62 % des vulnérabilités des technologies opérationnelles (OT) publiées affectent les dispositifs de niveau 3 du modèle Purdue pour les ICS. Ces appareils gèrent les flux de production et peuvent constituer des points de passage essentiels entre les réseaux informatiques et les réseaux OT, ce qui les rend très attrayants pour les acteurs de la menace qui cherchent à perturber les opérations industrielles.Selon le rapport, 71 % des vulnérabilités ont reçu un score CVSS v3 "critique" ou "élevé", et 63 % des vulnérabilités sont exploitables à distance sur le réseau, ce qui signifie qu'un acteur de la menace n'a pas besoin d'un accès local, adjacent ou physique au dispositif concerné pour exploiter la vulnérabilité.En ce qui concerne les risques, le principal impact potentiel est l'exécution non autorisée de codes ou de commandes à distance (54 % des vulnérabilités), suivie par les dénis de service (plantage, sortie ou redémarrage) (43 %).", ajoute M. Erez. "Source : Claroty Que pensez-vous de cette étude de Claroty ? Trouvez-vous qu'elle est pertinente, voire utile ?Selon vous, outre la dimension sécurité, quels autres critères retenez-vous pour le choix de votre fournisseur ?