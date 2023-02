Les chiffres tirés du rapport 2022 Global Threat Analysis Report montre que la fréquence des attaques DDoS a connu une hausse significative. À l'échelle mondiale, les organisations ont atténué une moyenne de 29,3 attaques par jour au cours du quatrième trimestre de 2022, soit 3,5 fois plus que les 8,4 attaques par jour de la fin de 2021.Le volume total des attaques enregistrées en 2022 s'élevait à 4,44 milliards de dollars, soit une augmentation de 32 % par rapport à 2021. Les Amériques ont connu la plus forte augmentation, avec une croissance de 110 % par rapport à 2021. Si la région EMEA (Europe Middle East & Africa) a devancé les Amériques en termes de fréquence des attaques, elle a vu le volume total des attaques diminuer en 2022, de 44 % par rapport à l'année précédente. Au niveau mondial, l'attaque la plus importante enregistrée en 2022 était de 1,46 Tbps, soit 2,8 fois plus importante que la plus importante enregistrée en 2021.« 'Plus' est le mot clé du paysage mondial des menaces en 2022. Par rapport à 2021, il y a eu non seulement plus d'attaques DDoS en termes de nombre, mais elles étaient aussi plus puissantes, plus fréquentes et plus complexes, couvrant plus de vecteurs d'attaque ... Cette recrudescence peut être attribuée en partie à la numérisation, à la guerre en Ukraine, et à une longue traîne de nouvelles vulnérabilités et de services exposés, stimulée par l'accès à distance depuis le domicile pendant le Covid », explique Pascal Geenens, directeur de la veille sur les menaces chez Radware. Les tensions actuelles entre les grandes puissances mondiales ont également entraîné une augmentation des cyberattaques et des activités d'espionnage parrainées par des États."Les attaques DDoS ont également continué à gagner en complexité. Les attaquants s'appuient généralement sur des vecteurs multiples et dissemblables pour augmenter l'impact et rendre l'atténuation des attaques plus difficile. À l'échelle mondiale en 2022, les attaques supérieures à 1 Gbps comportaient en moyenne plus de deux vecteurs d'attaque dissemblables par attaque, dont la complexité doublait pour les attaques supérieures à 10 Gbps. Les attaques supérieures à 100 Gbps comportaient en moyenne plus de neuf vecteurs d'attaque différents, les attaques les plus complexes faisant appel à 38 vecteurs différents.Au niveau mondial, la finance est le secteur le plus attaqué, avec 53 % de l'activité d'attaque globale, suivi par la technologie (20 %) et la santé (11 %). En ce qui concerne la répartition géographique, la finance et la technologie font toujours partie des secteurs les plus touchés par les attaques DDoS. En Amérique, la finance représente 32 % des attaques, suivie par la santé (24 %) et la technologie (17 %). Dans la région EMEA, la finance (71 %) est également en tête de liste des secteurs les plus attaqués, suivie par la technologie (16 %) et les administrations publiques (4 %).source : Radware Que pensez-vous des résultats de ce rapport ? Les trouvez-vous pertinents ?