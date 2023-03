Plus de la moitié (55 %) des entreprises dans le monde se situent aux stades Débutant (8 %) ou Formatif (47 %), ce qui signifie qu'elles ont des performances inférieures à la moyenne en matière de préparation à la cybersécurité.Sur les 6 700 responsables de la cybersécurité interrogés dans le monde, 82 % déclarent s'attendre à ce qu'un incident de cybersécurité perturbe leur activité au cours des 12 à 24 prochains mois. 60 % déclarent avoir subi un incident de cybersécurité au cours des 12 derniers mois et 41 % des personnes concernées déclarent que cet incident leur a coûté au moins 500 000 dollars.Les entreprises sont confrontées à de nouveaux défis, car elles sont passées d'un modèle d'exploitation largement statique - où les gens utilisaient des appareils uniques à partir d'un seul endroit, se connectant à un réseau statique - à un monde hybride dans lequel elles fonctionnent de plus en plus à partir de multiples appareils dans de multiples endroits, se connectent à de multiples réseaux, accèdent à des applications dans le nuage et en déplacement, et génèrent d'énormes quantités de données.", déclare Jeetu Patel, vice-président exécutif et directeur général de la sécurité et de la collaboration chez Cisco. "".Parmi les entreprises classées dans la catégorie "Mature", 53 % se disent "très confiantes" dans leur capacité à faire face aux risques. En revanche, seules 30 % des entreprises en phase de démarrage et 34 % des entreprises en phase de formation sont de cet avis.Alors que 86 % des personnes interrogées prévoient d'augmenter leur budget de sécurité d'au moins 10 % au cours des 12 prochains mois, le rapport souligne la nécessité d'établir une base de référence, afin que les organisations puissent s'appuyer sur leurs points forts et donner la priorité aux domaines dans lesquels elles ont besoin d'une plus grande maturité et d'une meilleure résilience.Source : Rapport de Cisco (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que ces informations sont pertinentes ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?