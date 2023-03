Le rapport de Searchlight Cyber examine la manière dont les RSSI recueillent des données sur le dark web afin d'améliorer leur position en matière de sécurité. Il montre que 79 % d'entre eux recueillent actuellement des données sur le dark web. Cependant, l'étude suggère que même parmi ceux qui collectent déjà des données du dark web, il y a encore du travail à faire pour les utiliser afin de surmonter certains des plus grands défis en matière de cybersécurité. Par exemple, alors que 71 % des RSSI déclarent vouloir savoir si leurs fournisseurs sont ciblés sur le dark web, seuls 32 % de ceux qui collectent des données sur le dark web les utilisent pour surveiller les attaques contre leur chaîne d'approvisionnement.Les entreprises américaines ont une longueur d'avance : 80 % d'entre elles recueillent des renseignements sur les menaces, contre 72 % au Royaume-Uni. Les entreprises américaines sont également plus susceptibles d'utiliser les sources de données du dark web (84 % contre 75 % au Royaume-Uni). Il n'est donc pas surprenant que 85 % des RSSI américains se disent convaincus de comprendre le profil de leurs adversaires, contre 70 % des RSSI britanniques.« Notre enquête suggère que les États-Unis sont légèrement en avance sur le Royaume-Uni en ce qui concerne l'adoption de renseignements sur le dark web. Ce qui est significatif, c'est la tendance claire qui émerge entre la collecte de plus de renseignements sur les menaces et de données du dark web, et une meilleure posture de sécurité. Pour les entreprises britanniques qui n'ont pas encore identifié l'opportunité que représente la collecte de renseignements sur le dark web, les résultats sont on ne peut plus clairs : la collecte de renseignements sur le dark web les aidera à mieux comprendre leurs adversaires et augmentera leurs chances de repérer une attaque », déclare Ben Jones, PDG et cofondateur de Searchlight Cyber.Parmi les autres résultats, l'industrie financière est en tête de l'adoption de l'intelligence du dark web avec 85 % des organisations qui collectent déjà des données du dark web, suivie de près par l'industrie manufacturière (83 %), l'informatique et les télécoms (80 %), et les services professionnels (80 %).Le secteur des soins de santé est toutefois nettement en retrait par rapport aux autres secteurs, avec seulement 57 % des organisations qui utilisent des renseignements sur le dark web dans leur stratégie de sécurité. L'industrie du pétrole et du gaz est également derrière les autres secteurs à haut risque, 66 % des RSSI déclarant recueillir des données sur le dark web.Source : Searchlight Cyber Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de ce rapport ? Les trouvez-vous pertinents ?